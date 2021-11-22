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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой

Евгений Белоусов

Общество
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершей народной артистки России Нины Руслановой.

— Беззаветное служение искусству, яркая индивидуальность, сильный характер и душевная щедрость снискали Нине Ивановне всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе, — написал он в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр отметил, что в сердцах коллег, друзей и многочисленных поклонников сохранится память о Руслановой.

Свои соболезнования родным и близким народной артистки также выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Возможной причиной ее смерти стал COVID-19.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.

За творческую карьеру Русланова сыграла во многих культовых кинолентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и другие.

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