«Покорила сердца миллионов»: Любимова выразила соболезнования близким Руслановой

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Народная артистка России Нина Русланова покорила сердца миллионов зрителей своими яркими ролями и образами в кино. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, выразив соболезнования близким умершей актрисы.

— Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою заветную детскую мечту и стать актрисой. Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа неповторима и уникальна. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования, — сказано в телеграмме министра культуры.

Она подчеркнула, что память о Руслановой сохранится навсегда, передает ТАСС.

В воскресенье, 21 ноября, в пресс-службе Союза кинематографистов России заявили о смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Руслановой.

После председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил желание увековечить память артистки в столице.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.

За творческую карьеру Нина Русланова сыграла во многих культовых лентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.