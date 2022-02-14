Кардиолог рассказал о нюансах употребления жаропонижающих при «омикроне»

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Заслуженный врач РФ, профессор Юрий Серебрянский рассказал, в каком случае необходимо пить жаропонижающие препараты при «омикроне».

Врач посоветовал не злоупотреблять данными препаратами. Небольшое повышение температуры — нормальное состояние при попадании вируса в организм.

— Повышение температуры — ответная реакция организма на попадание в организм микробов и вирусов. При такой температуре вирус свертывается. Поэтому просто сбивать температуру — ухудшить ответную реакцию организма, — уточнил специалист в комментарии Nation news.

Он отметил, что в случае заражения другими штаммами температура обычно держится долгое время на высоком уровне, тогда прием жаропонижающих оправдан. Сейчас заболевание проходит довольно быстро, а температура может быть 1–2 дня. В этом случае жаропонижающие не нужны.

По словам Юрия Серебрянского, жаропонижающие следует принимать в том случае, если температура «зашкаливает», то есть удерживается выше отметки 38 градусов несколько дней. Также необходимо пить много жидкости, принимать витамины C и D.

До этого московский врач дала советы по быстрому восстановлению после коронавируса.