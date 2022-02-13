Московский врач дала советы по быстрому восстановлению после коронавируса

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Справиться с последствиями коронавируса помогут полноценный сон, правильное питание, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявила главврач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

Она сообщила, что при первых симптомах ОРВИ необходимо сразу начинать лечение, тогда будет меньше последствий для организма. К восстановлению нужно подходить комплексно.

— «Омикрон», который сейчас доминирует в Москве, в большинстве случаев симптоматически и по течению болезни схож с классической ОРВИ. Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном, — рассказала врач ТАСС.

Физические упражнения следует делать в течение 20–30 минут пять раз в неделю. Увеличивать их продолжительность нужно постепенно, давая организму привыкнуть. Защитить себя от повторного заражения можно, если соблюдать правила личной гигиены. В том числе воздерживаться от рукопожатий, быть внимательными к кнопкам лифтов, поручням и т. д. Следует проветривать помещения и проводить влажную уборку в них, следить за температурой и не переохлаждаться.

Врач рекомендует придерживаться полноценного питания. Должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов, включающих в себя рис, гречку, перловку и т. д. Также стоит включить в меню бобовые, орехи, растительные масла, кисломолочные продукты со средней жирностью и без сахара.

— Очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени — так вы обеспечите себя не только необходимым количеством витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчаткой, необходимой для поддержания микробиома кишечника, — отметила Кузенкова.

Она также рекомендует употреблять рыбу. Если нет аппетита, стоит принять сипинговые смеси и заставить себя есть три раза в день минимум. Витамины следует принимать только в случае диагностированного недостатка определенного микроэлемента.

До этого основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что если взрослый человек заразился штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», то у него может развиться нейроковид и лонгковид. Помимо этого, у детей после болезни фиксируются системные воспаления.