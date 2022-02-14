Дом в стиле неоклассицизм отремонтировали на Кутузовском проспекте

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Капитальный ремонт здания в стиле неоклассицизм на Кутузовском проспекте завершился. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В ходе работ в доме 1960 года постройки привели в порядок фасад здания, расчистили от загрязнений кирпичную кладку и обновили штукатурный слой. Более того, специалисты отремонтировали крышу дома, отреставрировали подъезды, покрасили стены и обновили перила и лестничные ограждения.

Также в исторической постройке заменили щитки на этажах, установили дифференциальные выключатели и энергосберегающие светильники с датчиками движения, заменили мусоропровод и внутридомовую систему теплоснабжения, уточнили на официальном сайте мэра города.

Ранее стало известно, что дом в греко-дорическом стиле на Арбате капитально отремонтируют.

Дом построен по проекту архитектора Леонида Полякова. Среди особенностей шестиэтажного здания — полуколонны и витринные окна на нижних этажах, а также будто бы облицованный камнем рустованный фасад.

По программе капитального ремонта фасад здания и прочие элементы обновят, проведут ремонт во внутреннем дворе, заменят инженерные коммуникации, отреставрируют подвалы и подъезды.