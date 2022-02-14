Чубайс призвал ввести в России плату за углеродные выбросы

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Введение платы за углеродные выбросы в России станет единственно верным способом, чтобы нейтрализовать последствия от «углеродного налога», который намерен ввести Евросоюз. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По его словам, ввод такой платы стал самым мучительным вопросом на совещании правительства 11 февраля. Он отметил, что пилотным регионом для этого станет Сахалинская область. Чубайс назвал эксперимент здравым и предсказал в РФ «совсем другую жизнь» после введения платы.

— Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог, — передает его слова РБК.

Тем более что в Европе принято решение о переносе сроков введения налога — вместо 2026 года его начнут взимать в 2025-м, а льготы для производителей отменят в 2028 году вместо 2035-го. Чубайс уверен в том, что все льготы отменят уже в 2030 году.

— Что это означает? У них сейчас цена на бирже — 100 долларов за тонну углекислого газа. 50 процентов квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет 100 долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите 100 долларов, это будет совсем другая жизнь, — отметил он.

По словам политика, к этому времени предприниматели будут платить не в бюджет России за выбросы, а в бюджет Евросоюза. Поэтому необходимо в сжатые сроки разработать собственную систему.

В январе он заявил, что доходы России от продажи водорода могут достичь 40 миллиардов рублей к 2030 году. По его словам, в стране до 2030 года может возникнуть до десяти новых отраслей в рамках энергоперехода. Одна из них — использование водорода как нового голубого топлива.