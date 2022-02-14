Жители четырех домов в Северном Тушине выбрали новые квартиры по реновации

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Вилиса Лациса, 38 Карта всех событий

Новые квартиры по программе реновации выбрали жители четырех домов в районе Северное Тушино. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Там уточнили, что в четырех зданиях на улице Героев-Панфиловцев проживают 968 человек.

— Для их расселения по программе реновации возвели современный комфортный дом на улице Вилиса Лациса. Равнозначные квартиры в этой новостройке департамент городского имущества предложил жителям пятиэтажек в конце декабря 2021 года. За это время 869 москвичей выбрали новое жилье для переезда, — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

Новостройка на улице Вилиса Лациса возведена в 2021 году. На первом нежилом этаже предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры и бытовых посещений. Придомовая территория благоустроена, а в пешей доступности находятся детские сады и школы.

Всего по программе реновации в Северном Тушине планируется расселение 60 домов или 18,9 тысячи человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Северное Измайлово возведут четыре жилых корпуса по программе реновации.