Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге
Фото: Pixabay

Эпидемиолог Эдуард Шунков оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге.

Специалист отметил, что бушующий сейчас «омикрон» не стоит характеризовать с позиции роста заболеваемости. Этот штамм обладает повышенной заразностью, но большинство переносят заболевание в легкой форме. Процент смертности у данного штамма весьма низок.

— Сейчас, если вы обратили внимание, заболеваемость хоть и растет, но такого процента летальных исходов, которые были в предыдущие волны, нет, потому что, как и ожидали, чем дольше вирус будет циркулировать, тем он будет слабее, — отметил Шунков в комментарии «Невским новостям».

По прогнозу Шункова, вскоре ковид ограничится локальными вспышками. Такова природа развития любого вируса. Однако точные сроки окончания пандемии назвать пока сложно.

Накануне Петербург снова занял первое место по количеству новых случаев коронавируса. За сутки там выявили 20 136 случаев коронавируса. Местная система здравоохранения работает в усиленном режиме, передает ФАН.

До этого врач перечислил анализы, которые нужно сдать после COVID-19.

Читайте также:
Врачи Коронавирус Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте