Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса в Петербурге

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Эпидемиолог Эдуард Шунков оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге.

Специалист отметил, что бушующий сейчас «омикрон» не стоит характеризовать с позиции роста заболеваемости. Этот штамм обладает повышенной заразностью, но большинство переносят заболевание в легкой форме. Процент смертности у данного штамма весьма низок.

— Сейчас, если вы обратили внимание, заболеваемость хоть и растет, но такого процента летальных исходов, которые были в предыдущие волны, нет, потому что, как и ожидали, чем дольше вирус будет циркулировать, тем он будет слабее, — отметил Шунков в комментарии «Невским новостям».

По прогнозу Шункова, вскоре ковид ограничится локальными вспышками. Такова природа развития любого вируса. Однако точные сроки окончания пандемии назвать пока сложно.

Накануне Петербург снова занял первое место по количеству новых случаев коронавируса. За сутки там выявили 20 136 случаев коронавируса. Местная система здравоохранения работает в усиленном режиме, передает ФАН.

До этого врач перечислил анализы, которые нужно сдать после COVID-19.