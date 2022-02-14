Лактат и коагулограмма: врач перечислил анализы, которые нужно сдать после COVID-19

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

После перенесенного коронавируса в обязательном порядке следует пройти медицинский осмотр и сдать анализы, которые покажут первые признаки опасных патологий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-вирусолог Максим Щеленков.

По словам эксперта, в перечне необходимых исследований организма должны быть три вида анализов.

— Одним из побочных эффектов коронавируса может стать повышенная вязкость крови, что характерно при этом виде инфекции. И я рекомендую пройти три вида тестирования: коагулограмму, тромбоэластограмму и гемостазиограмму. Все это разные звенья системы свертывания крови, и нужно посмотреть результаты всех этих анализов. Если будут выявлены проблемы, то врач назначит лечение и проведет коррекцию, — уточнил специалист.

Затем, добавил эксперт, следует сдать клинический анализ крови, так как пациент пережил серьезную вирусную инфекцию, и выяснить, остались ли признаки воспаления:

— Это можно будет определить по уровню лейкоцитов, лимфоцитов. Еще нужно понять, нет ли дефицита железа.

Кроме того, анализ крови позволит выявить системные показатели воспаления, которые при коронавирусе повышаются всегда:

— Врач должен проверить С-реактивный белок, нужно проверить лактат — маркер, характерный для гипоксии, когда мало кислорода. Такие параметры позволяют оценить состояние человека, переболевшего коронавирусом.

После COVID-19, по словам медика, активируется вирус простого герпеса, которым инфицировано 95 процентов населения земного шара:

— После коронавируса он начинает рецидивировать. Если у кого-то он был раз в год или в полгода, то после болезни вирус обостряется и появляется намного чаще. Все это сопровождается повышенной утомляемостью, выпадением волос и ухудшением памяти.

Собеседник «ВМ» отметил, что подобные признаки связаны с дефицитарными состояниями и требуют коррекции.