Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят в 2022 году

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Конюшковская улица Карта всех событий

В Пресненском районе столицы в 2022 году благоустроят Конюшковскую улицу. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская». Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала, — рассказал он.

По его словам, необходимо сделать улицу удобнее для пешеходов, при этом сохранив ее транзитную функцию. Специалисты расширят тротуары за счет оптимизации полос движения транспорта, обустроят пешеходный переход со светофором в районе Малого Конюшевского переулка, установят зоны отдыха с лавочками, а также информационные стелы для ориентирования в районе. Появятся новые автобусные остановки с розетками, обновится освещение улицы.

Территорию озеленят. Все существующие насаждения сохранятся. К ним дополнительно высадят газон, деревья и кустарники.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что благоустроенные участки будущего парка «Яуза» стали центром отдыха в Северо-Восточном округе Москвы. По его словам, рядом с парком проживает около миллиона москвичей. Летом они играют в парке в футбол, занимаются ходьбой и бегом. В зимний период горожане играют там в хоккей и катаются на коньках. В общей сложности в парке насчитывается шесть трасс и три катка с удобными раздевалками.