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Минкульт приостановил общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям

Полина Долганова

Общество
Минкульт приостановил общественное обсуждение проекта по традиционным ценностям
Фото: pixabay.com

Министерство культуры после критики со стороны общественности приостановило обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в поддержку первоначального проекта на портале правовой информации выступили 100,7 тысячи граждан. Против оказались 78,9 тысячи человек, передает ТАСС.

В октябре 2021 года правительство России обсудило право Минкультуры учреждать премии и положения о них. Принятие данного постановления позволит предоставить министерству право учреждать премии в области культуры и искусства, а также утверждать положения об указанных премиях в рамках комплексного подхода к решению вопроса об учреждении единой премии правительства РФ в области культуры.

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