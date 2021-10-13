Минкульт РФ получит право учреждать премии в области искусств

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В четверг, 14 октября, правительство России обсудит право Минкультуры учреждать премии и положения о них. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Принятие данного постановления позволит предоставить министерству право учреждать премии в области культуры и искусства, а также утверждать положения об указанных премиях в рамках комплексного подхода к решению вопроса об учреждении единой премии правительства РФ в области культуры.

— На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы. О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации, — передает РИА Новости слова из сообщения.

В начале октября стало известно, что кабмин одобрил изменения, которые позволят обеспечивать государственное финансирование производства и кинопроката для дебютных и документальных российских фильмов. Возможность полного госфинансирования предусматривается для тех фильмов, которые были созданы выпускниками российских вузов в течение пяти лет после получения ими образования.

В начале октября «ВМ» писала, что кабмин готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Пилотный проект запустят в шести регионах России.