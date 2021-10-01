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Правительство одобрило возможность госфинансирования для дебютного кино

Полина Долганова

Общество
Правительство одобрило возможность госфинансирования для дебютного кино
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Кабмин одобрил изменения, которые позволят обеспечивать государственное финансирование производства и кинопроката для дебютных и документальных российских фильмов. Об этом в пятницу, 1 октября сообщили на сайте правительства РФ.

— Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», — говорится в документе.

Возможность полного госфинансирования предусматривается для тех фильмов, которые были созданы выпускниками российских вузов в течение пяти лет после получения ими образования. Государство также будет помогать научно-популярным, документальным фильмам и авторскому анимационному кино.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, такие изменения обеспечат молодым авторам хороший стартовый капитал.

Закон должны внести в Госдуму в установленном порядке.

До этого сообщалось, что Министерство культуры Российской Федерации отказало фильму «Искушение» режиссера Пола Верховена в выдаче прокатного удостоверения. Контроль за исполнением приказа за собой оставил первый заместитель Минкульта РФ Сергей Обрывалин.

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