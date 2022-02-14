Более 170 водителей «Социального такси» ежедневно перевозят маломобильных пассажиров

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Каждый день перевозку маломобильных пассажиров обеспечивают более 170 водителей службы «Социального такси». Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

— Мы продолжаем создавать комфортную транспортную среду для маломобильных пассажиров. Наши водители умеют работать с такими пассажирами, со специальным оборудованием в автомобиле, и знают, как оказывать первую помощь, — уточнил Асаул.

По его словам, сотрудники сервиса в обязательном порядке проходят инструктаж по работе с оборудованием в автомобиле и посещают курсы оказания первой медицинской помощи.

Асаул подчеркнул, что на данный момент в автопарке «Социального такси» находятся 153 единицы транспортного средства и работают 170 водителей. Скоро сервис пополнят еще 11 автобусов малой вместимости для индивидуальных перевозок.

В первые дни нового года «Вечерняя Москва» поговорила с мэром Москвы Сергеем Собяниным об итогах и планах развития города. Обсуждали перспективы строительства станций метро, реконструкцию поликлиник, благоустройство центральных улиц и обычных дворов. И ни слова о пандемии (ну, почти). Сегодня мы публикуем наиболее интересные части этого большого разговора.