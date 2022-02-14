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Сергей Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей 2 марта

Михаил Алимов

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Сергей Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей 2 марта
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин 2 марта ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает официальный сайт мэра столицы.

— 2 марта Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», — говорится на сайте.

Задать вопросы главе города можно через специальную электронную форму на сайте мэра столицы. Для отправки требуются имя, электронная почта и интересующий вопрос. Его можно отправить и в формате видео. Прямая трансляция будет вестись 2 марта в 20:00, увидеть ее можно и на сайте мэра города.

До этого Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в Москве планируется продолжить строительство Московского скоростного диаметра (МСД), связки между Южной рокадой и МСД, реконструировать Старо-Рублевский путепровод и многое другое.

По словам мэра, в текущем году завершат строительство первой очереди МСД — от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведется монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен.

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