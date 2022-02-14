Правительство Москвы подвело итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год
За 2021 год правительством Москвы было реализовано 13 государственных программ, доходная часть бюджета города выросла на 16 процентов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента финансов столицы.
— Завершившийся год стал периодом активного восстановления экономики Москвы. Своевременно принятые меры поддержки бизнеса и граждан позволили не допустить возникновения негативных явлений в экономике, — подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.
Поступления в бюджет Москвы увеличились по всем основным источникам дохода: налоговые доходы в 2021 году достигли двух триллионов 908,8 миллиарда рублей, поступления по специальным налоговым режимам в минувшем году составили 167,7 миллиарда рублей, объем платежей по налогу на имущество организаций составил 148,6 миллиарда рублей. В департаменте финансов отметили, что высокая динамика показателей экономики Москвы является следствием деловой и потребительской активности.
Расходы бюджета Москвы по итогам 2021 года достигли трех триллионов 445,7 миллиарда рублей. Уточняется, что на финансирование 13 государственных программ города ушло 95 процентов от всех расходов города.
— На протяжении многих лет основными направлениями расходования бюджетных средств в Москве остаются инвестиции в человеческий капитал и развитие городских территорий, — резюмировала Зяббарова.
Больше всего финансов было потрачено на развитие транспортной системы столицы, а также реализацию программ «Столичное здравоохранение» и «Социальная поддержка жителей города Москвы».
По итогам исполнения бюджета 2021 года сложился дефицит в 110,1 миллиарда рублей, что в 4,6 раза ниже объема, предусмотренного законом о бюджете города.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о том, что пользующиеся упрощенной системой налогообложения столичные компании за 2021 год перечислили в бюджет города 157,2 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше, чем в 2020-м.