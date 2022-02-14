Правительство Москвы подвело итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год

Фото: Пресс-служба Госдумы

За 2021 год правительством Москвы было реализовано 13 государственных программ, доходная часть бюджета города выросла на 16 процентов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента финансов столицы.

— Завершившийся год стал периодом активного восстановления экономики Москвы. Своевременно принятые меры поддержки бизнеса и граждан позволили не допустить возникновения негативных явлений в экономике, — подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Поступления в бюджет Москвы увеличились по всем основным источникам дохода: налоговые доходы в 2021 году достигли двух триллионов 908,8 миллиарда рублей, поступления по специальным налоговым режимам в минувшем году составили 167,7 миллиарда рублей, объем платежей по налогу на имущество организаций составил 148,6 миллиарда рублей. В департаменте финансов отметили, что высокая динамика показателей экономики Москвы является следствием деловой и потребительской активности.

Расходы бюджета Москвы по итогам 2021 года достигли трех триллионов 445,7 миллиарда рублей. Уточняется, что на финансирование 13 государственных программ города ушло 95 процентов от всех расходов города.

— На протяжении многих лет основными направлениями расходования бюджетных средств в Москве остаются инвестиции в человеческий капитал и развитие городских территорий, — резюмировала Зяббарова.

Больше всего финансов было потрачено на развитие транспортной системы столицы, а также реализацию программ «Столичное здравоохранение» и «Социальная поддержка жителей города Москвы».

По итогам исполнения бюджета 2021 года сложился дефицит в 110,1 миллиарда рублей, что в 4,6 раза ниже объема, предусмотренного законом о бюджете города.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о том, что пользующиеся упрощенной системой налогообложения столичные компании за 2021 год перечислили в бюджет города 157,2 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше, чем в 2020-м.