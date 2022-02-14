Добровольно ликвидируемый самострой позволил сэкономить столичному бюджету 220 миллионов рублей

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В столице за 2021 год добровольно демонтировали более половины объектов самостроя. Это позволило сэкономить городского бюджету более 200 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе московской Госинспекции по недвижимости.

— Принудительный демонтаж предполагает последующее взыскание расходов с нарушителя. На практике же реализовать это бывает затруднительно, например, из-за банкротства владельца, невозможности установить пользователя объекта, длительных судебных процедур. В 2021 году доля добровольно демонтированных самостроев на территории Москвы составила 53 процента, что позволило сэкономить городу более 220 миллионов рублей, — рассказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.

Добровольный демонтаж выгоден в первую очередь самим его владельцам. В таком случае он оплатит только штраф за выявленный самострой. В случае принудительного сноса ему придется компенсировать городу расходы на его проведение. Что не всегда получается, так как некоторые владельцы признаются банкротами и столичный бюджет теряет на этом деньги.

До этого специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконно возведенные автомойку и шиномонтаж в центре Москвы. Овчинский подчеркнул, что объект, по сути, был построен заново, в результате чего площадь здания увеличилась почти в 1,6 раза и составила 544,1 квадратного метра. Никакого разрешения на реконструкцию или строительство выдано не было.