Комитет ГД одобрил проект о штрафах за уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект, который предусматривает введение штрафов в размере до 100 тысяч рублей за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Инициатива была внесена главой комитета ГД по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Думы Александром Жуковым, сенаторами Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди.

Документом предусматривается штраф для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

За повторное нарушение штраф будет увеличен. Он будет составлять от 2,5 до 5 тысяч рублей.

— Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, — цитирует авторов законопроекта РИА Новости.

1 июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на уравнивание ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В пояснительной записке к документу отмечалось, что в последнее время в мировых и отечественных СМИ часто появляются обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие решения СССР с действиями руководства нацистской Германии в период Великой Отечественной войны.