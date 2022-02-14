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Названо количество выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ в 2022 году

Полина Долганова

Общество
Названо количество выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ в 2022 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году будут сдавать около 737 тысяч выпускников. Экзамен будет проходить в три этапа в период с 21 марта по 2 июля 2022 года. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Уточняется, что прием заявлений на участие в экзамене завершился в текущем году.

Почти 650 тысяч человек от общего числа зарегистрированных участников являются выпускниками 2022 года.

Наибольшее количество выпускников будут сдавать экзамен по русскому языку. В этом году его планирует сдать 701 тысяча человек, передает ТАСС.

В начале февраля директор по инновационному развитию организации Алексей Овсянников придумал программу, которая умеет прогнозировать результаты ЕГЭ. Программа представляет собой нейросеть. Чтобы «научить» ее прогнозировать, в программу загрузили результаты пробных и итоговых ЕГЭ выпускников прошлых лет. Эту информацию невозможно подделать, а на самом экзамене нельзя списать. Так что эти данные объективно иллюстрируют уровень знаний каждого из учеников.

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