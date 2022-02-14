Ефимов: Пользователи инвестпортала обратились к «Навигатору мер поддержки» в 2021 году пять тысяч раз

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Предприниматели в 2021 году воспользовались сервисом «Навигатор мер поддержки» пять тысяч раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Информационный сервис «Навигатор мер поддержки» на инвестпортале востребован предпринимателями: в прошлом году им воспользовались пять тысяч раз. Сервис не только облегчает поиск среди федеральных и региональных видов помощи, но и подбирает их максимально точно по заданным параметрам, — уточнил он.

Для того чтобы подобрать более подходящий перечень мер, нужно выбрать сферу деятельности, отметить уровень мер поддержки, а затем выбрать категорию: аренда, займы, консультации, льготы, поручительства, субсидии или гранты. Всего на инвестпортале пользователям доступно 105 мер поддержки и 30 онлайн-сервисов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко добавил, что «Навигатор мер поддержки» органично встроился в экосистему сервисов, позволяющих предпринимателям получать помощь от города.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев заключил, что сервис пользуется популярностью среди бизнесменов: за 2021 год им воспользовались более 150 тысяч раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее правительство Москвы подвело итоги исполнения бюджета Москвы за 2021 год.