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Назван топ-5 продуктов, которые помогают избавиться от жира в области живота

Ирина Игнатенко

Общество
Назван топ-5 продуктов, которые помогают избавиться от жира в области живота
Фото: depositphotos

Медицинские специалисты составили топ-5 продуктов, которые помогают бороться с жировыми отложениями в области живота.

Данные продукты помогают нормализовать питание. Первый полезный продукт — банан. Этот фрукт содержит большое количество клетчатки и способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Это лучший вариант для перекуса.

Также пользу принесет авокадо. В нем много «полезного» холестерина, витамина Е и калия.

Из овощей стоит обратить внимание на помидоры, богатые минералами, клетчаткой и витаминами. При этом в них очень мало калорий.

Четвертый пункт списка — яблоко. В этом фрукте также мало калорий, но много клетчатки, дающей чувство насыщения. Также стоит включить в рацион вишню, передает «Царьград».

Не стоит забывать и о сбалансированном питании и занятиях спортом.

До этого диетологи перечислили пять напитков для избавления от жира на животе. Диетолог Рейчел Дикман рассказала, что зеленый чай тоже поможет в борьбе с жиром на животе. Он содержит кофеин и катехины — биологически активные вещества растительного происхождения.

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