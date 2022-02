Диетологи перечислили пять напитков для избавления от жира на животе

Фото: pixabay.com/Tumisu

Диетологи назвали полезные напитки, которые не приводят к набору лишнего веса, а, наоборот, помогают избавиться от висцерального жира.

Диетолог Сьюзан Боуерман сообщила, что сладкие напитки повышают уровень сахара в крови и из-за этого появляется лишние килограммы. В качестве помощников в борьбе с висцеральным жиром она назвала напитки, которые не содержат много калорий. Это несладкий чай, кофе и диетическая газировка.

Диетолог Рейчел Дикман рассказала, что зеленый чай тоже поможет в борьбе с жиром на животе. Он содержит кофеин и катехины — биологически активные вещества растительного происхождения.

— Эти два важнейших компонента способствуют более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, сжиганию, — сказала она.

По словам диетолога, несладкий черный чай богат природными флавоноидами — веществами, которые помогают снизить объем висцерального жира.

Также кофе подавляет аппетит за счет содержания кофеина и стимулирует выделение организмом тепла, что повышает расход калорий.

Кроме того, Боуерман порекомендовала пить протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.

— Если вы пьете коктейли с сывороточным белком, это может помочь вам уменьшить объем висцерального жира, потому что он надолго оставляет ощущение сытости и у вас не будет возникать желания наесться углеводной пищи, — пояснила она.

Диетолог добавила, что белковые коктейли помогают не терять мышечную массу при похудении, что важно при потере веса, сообщается на портале Eat This, Not That.

