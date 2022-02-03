Ученые назвали продукт, который поможет избавить от жира на животе

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Ученые сообщили, что жир на животе обволакивает внутренние органы. Этот тип жира считается опасным, потому что он может выделять вредные химические вещества в кровь.

По словам специалистов, от него можно избавиться с помощью одного продукта. Согласно исследованиям, уменьшить жир на животе поможет имбирь. Он содержит фенольные соединения, флавоноиды и терпеноиды, известные своими «укрепляющими здоровье эффектами».

Также имбирь проявляет противовоспалительную, антисептическую и антиоксидантную активность, отметили эксперты. Это говорит о том, что его употребление может усилить сжигание калорий и уменьшить чувство голода, которое было связано с потерей веса.

Кроме того, имбирь снизит уровень «плохого» холестерина, сахар в крови и кровяное давление, сообщается в издании Express.

Диетолог рассказала, о каких опасных заболеваниях сигнализирует избыток жира на животе. Большое количество жира на животе может свидетельствовать о сахарном диабете, гипертонии, бесплодии и других проблемах со здоровьем. Об этом сообщила руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева.