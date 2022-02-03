Ученые назвали продукт, который поможет избавить от жира на животе
Ученые сообщили, что жир на животе обволакивает внутренние органы. Этот тип жира считается опасным, потому что он может выделять вредные химические вещества в кровь.
По словам специалистов, от него можно избавиться с помощью одного продукта. Согласно исследованиям, уменьшить жир на животе поможет имбирь. Он содержит фенольные соединения, флавоноиды и терпеноиды, известные своими «укрепляющими здоровье эффектами».
Также имбирь проявляет противовоспалительную, антисептическую и антиоксидантную активность, отметили эксперты. Это говорит о том, что его употребление может усилить сжигание калорий и уменьшить чувство голода, которое было связано с потерей веса.
Кроме того, имбирь снизит уровень «плохого» холестерина, сахар в крови и кровяное давление, сообщается в издании Express.
Диетолог рассказала, о каких опасных заболеваниях сигнализирует избыток жира на животе. Большое количество жира на животе может свидетельствовать о сахарном диабете, гипертонии, бесплодии и других проблемах со здоровьем. Об этом сообщила руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева.