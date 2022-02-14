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«По-рэперски стыдно»: блогер Джарахов рассказал, сколько зарабатывает

Анна Михалюк

Общество
«По-рэперски стыдно»: блогер Джарахов рассказал, сколько зарабатывает
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

YouTube-блогер и рэпер Эльдар Джарахов рассказал о том, сколько он зарабатывает и какая деятельность приносит самый большой доход.

— Я абсолютно финансово неграмотный человек. Я, дай бог, купил родителям квартиру. Процентов 35 мне приносит музыка — это стриминг, покупка прав на песни, корпоративы. По-рэперски стыдно, мало. Больше всего мне приносит реклама из соцсетей, меньше всего — YouTube, я им редко занимаюсь. И еще съемки в рекламе, — сказал блогер в интервью для YouTube-канала «Осторжно: Собчак».

Ведущая рассказала, что в феврале 2020 года блогер потратил за месяц более миллиона рублей, в июле — более трех миллионов, а в сентябре 2020-го — почти два миллиона рублей.

— Я очень много денег трачу на производство, плачу комиссию своему агентству, налоги. Еще одна из трат — одежда. Раньше путешествовал. Я не контролирую деньги, — сказал Джарахов.

Он отметил, что его средний заработок составляет 5–6 миллионов рублей в месяц.

Джарахов появился на YouTube в 2012 году. С тех пор он активно развивает свои социальные сети, участвует в YouTube-шоу и занимается музыкой.

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