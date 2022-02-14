Ефимов: Москва сдала в аренду более 50 помещений по льготной ставке в 2022 году

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Город с начала 2022 года сдал в аренду более пятидесяти объектов недвижимости по льготной ставке. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Арендовать помещения у города на льготных условиях предприятия малого и среднего бизнеса могут с 2017 года. Минимальная стоимость за квадратный метр — пять тысяч рублей в год.

— Эта мера поддержки помогает предпринимателям открывать и расширять свой бизнес, а городу — улучшать социальную инфраструктуру районов. За время действия программы более двух тысяч помещений было реализовано на открытых аукционах. В январе на торги выставили 54 объекта общей площадью 3188 квадратных метров, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего недвижимости в аренду было сдано в Южном и Северо-Западном административных округах города. Глава департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что самое большое арендованное помещение находится в Некрасовке. Площадь объекта составила 138,5 квадратного метра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Ефимов заявил о том, что пользователи инвестпортала обратились к «Навигатору мер поддержки» в 2021 году пять тысяч раз.