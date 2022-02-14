Эксперт назвал причины появления постковидных проблем со здоровьем

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По сообщениям медицинских специалистов, каждый третий на планете переболевший коронавирусом сталкивается с расстройствами психики: у многих возникают апатия, депрессия, проблемы со сном, панические атаки.

Как рассказала заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Элен Мхитарян, многие проблемы связаны с поражением нервной системы. Она отметила, что в начале пандемии казалось, что эта болезнь в основном поражает легкие, но это не так.

У ковида выявили редкое свойство — преодолевать гематоэнцефалический барьер. Это фильтр на стенках сосудов головного мозга, который защищает его от токсинов крови. Когда патоген проникает в главный орган человека — ожидать можно любых последствий: от потери памяти и бессонницы до смертельных кровоизлияний, передает «МИР 24».

До этого вирусолог рассказал, как нейроковид влияет на мозг. По словам эксперта, нейроковид в 80 процентах случаев становится причиной возникновения цитокинового шторма, создающего предпосылки для того, чтобы вирусные частицы и воспалительные маркеры повреждали головной мозг.