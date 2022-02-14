Инсульт, миелит и делирий: вирусолог рассказал, как нейроковид влияет на мозг

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Самыми тяжелыми последствиями нейроковида — поражения нервной системы, вызванного коронавирусом, — могут стать повреждение головного мозга, энцефалопатия, делирий и кома. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-вирусолог Максим Щеленков.

По словам эксперта, нейроковид в 80 процентах случаев становится причиной возникновения цитокинового шторма, создающего предпосылки для того, чтобы вирусные частицы и воспалительные маркеры повреждали головной мозг и вызывали всевозможные патологии:

— Нейроковид делят на несколько этапов. Первый этап известен всем: он вызывает потерю обоняния и вкуса. Затем наступает второй, который вызывает так называемые функциональные расстройства. Сюда можно включить нарушение сна, повышение уровня тревожности, панические атаки, а также развитие депрессии.

При третьей стадии, по словам эксперта, у больного могут дебютировать психические расстройства или делирий, вызывающий помрачение сознания, нарушение мышления, внимания и эмоций.

Эксперт отметил, что такая клиническая картина может возникнуть вне зависимости от того, какой штамм вируса у человека, в том числе и при «омикроне».

— «Омикрон», который протекает довольно легко, тоже способен привести к возникновению цитокинового шторма, — сказал он. — При новом варианте вируса, как и раньше, идет мощное воздействие на нервную систему, ухудшаются когнитивные последствия.

В отдельных случаях, уточнил врач, может появиться спутанность сознания, могут развиться кома, инсульт, миелит (воспаление спинного мозга) и синдром Гийена — Барре.

Эксперт отметил, что первый этап нейроковида возникает практически при первых же симптомах коронавируса. Остальные появляются уже в постковидный период, спустя 2–3 месяца после избавления от основной инфекции:

— Лучше не ждать дебюта постковидных синдромов или появления нейроковида, а проверяться хотя бы два–три месяца после вылеченного COVID-19.

Собеседник напомнил, что защититься от коронавируса и его тяжелых последствий можно вакцинацией, которая хорошо себя зарекомендовала, в том числе и в отношении «омикрон»-штамма.