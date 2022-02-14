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Православная церковь в этот день отмечает один из двенадцати важнейших христианских праздников — Сретение Господне. Праздник установлен церковью в память о том, что Дева Мария и Иосиф Обручник на сороковой день после Рождества Христова пришли с младенцем в Иерусалимский храм, чтобы принести благодарственную жертву Господу за своего первенца. На Руси этот день считали первой встречей весны.

В Сретение запрещаются любые работы, помимо тех, что служат людям на благо. Греховным занятием считается зарабатывание денег. Исключение составляют профессии, направленные на помощь окружающим. Не нужно употреблять спиртные напитки, затуманивающие человеческий разум и делающие людей зависимым от вредных привычек. Существует запрет на домашние дела. Нельзя ругаться и употреблять бранные слова.

В былые времена в дни церковных праздников существовал запрет на мытье, потому что процесс купания доставлял немало хлопот и отнимал много времени. Необходимо было колоть дрова, топить баню и носить воду. А так как тяжелый труд в праздники не приветствовался, мыться предпочитали накануне, чтобы светлую дату встретить чистым душой и телом.

Приметы погоды:

Какая погода на Сретение — такой и весна будет.

Если метет снег, то хлеб уродится.

Тихая и солнечная погода — к хорошему урожаю льна.

Капель в Сретение — к урожаю пшеницы, ветрено — к урожаю фруктов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать в Сретение, 15 февраля

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