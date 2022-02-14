Андрей Бочкарев рассказал о строительстве объектов на стадионе «Торпедо»

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

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На территории стадиона «Торпедо» в столице построят комплекс объектов и малое тренировочное футбольное поле. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на работы в рамках второго этапа реконструкции стадиона. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство малого тренировочного футбольного поля и комплекса объектов в рамках второго этапа реконструкции стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова на юге Москвы, — рассказал он.

По его словам, строительство будет вестись за счет инвестора. Площадь объектов составит 1,5 тысячи квадратных метров. Здание выполнят в стилистике и цветовой гамме футбольного клуба «Торпедо». Там разместится КПП с билетно-пропускной системой, два зала для аккредитованных гостей, раздевалки, касса, камера хранения и тренерская.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, объект подготовлен для комфортного посещения маломобильными гражданами. Территория вокруг будет озеленена, специалисты установят малые архитектурные формы.

— Комитет уделяет особое внимание качеству работ на объектах с массовым пребыванием людей. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок. На всех этапах строительства и реконструкции специалисты Центра экспертиз выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований, — резюмировал он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» и поделился планами реконструкции одноименного стадиона. Объект, как уточнил он, сделают по современным стандартам, увеличив количество трибунного пространства. Также, по его словам, будет создано несколько тренировочных полей.