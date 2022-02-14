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Водитель скончался после наезда на опору эстакады на Калужском шоссе в ТиНАО

Василий Плиткин

Происшествия
Водитель скончался после наезда на опору эстакады на Калужском шоссе в ТиНАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 24-й километр Карта всех событий

Вечером в воскресенье, 13 февраля, на 24-м километре Калужского шоссе произошло ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам собеседника «ВМ», автомобиль «Киа Рио» следовал по Калужскому шоссе от деревни Сосенки в сторону МКАД, однако не справился с управлением и совершил наезд на мачту опоры эстакады.

От полученных травм водитель скончался на месте.

По словам представителя ведомства, движение из-за ДТП не ограничивалось.

В субботу, 12 февраля, произошло еще одно ДТП с участием трех автомобилей на 67-м километре Варшавского шоссе.

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