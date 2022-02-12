Один человек погиб в ДТП на 67-м километре Варшавского шоссе

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На 67-м километре Варшавского шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла в районе пересечения с Калужским шоссе. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 12 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», две из трех машин были легковыми. В результате аварии погиб один человек и еще трое пострадали.

ДТП на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло 8 февраля на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.

По предварительным сведениям, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями. Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП. Позже СМИ сообщали, что предположительным виновником аварии может быть миллиардер Шепель.