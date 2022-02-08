Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП на Рублевском шоссе
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий
Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.
По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.
Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.