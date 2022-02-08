Прокуратура взяла на контроль массовое ДТП на Рублевском шоссе

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 4 Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств массового ДТП на Рублевском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 8 февраля.

— По предварительной информации, произошло столкновение шести транспортных средств, в результате ДТП пострадали три человека, один из них с тяжелыми травмами: перелом костей таза. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, — рассказала представитель ведомства.

ДТП на Рублевском шоссе

Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в районе пересечения с Кастанаевской улицей. Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В результате инцидента, по данным ГИБДД, пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса», двигаясь в попутном направлении в сторону области, не справился с управлением и столкнулся с впереди идущими автомобилями.

Санитарный вертолет доставил в больницу одного из пострадавших в аварии.