Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 14 февраля, сообщил, что в скором времени он встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

По его словам, западные коллеги спрашивают его о сроках вывода российских войск из Белоруссии. Он отметил, что этот вопрос является его «личным делом» с Путиным.

— Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело, — сказал белорусский лидер.

29 января сообщалось, что Российская Федерация передислоцирует подразделения Вооруженных сил в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства. В республику перебросили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». С 10 по 20 февраля страны проведут совместные учения «Союзная решимость — 2022», где отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Кроме того, многоцелевые истребители Су-35С России недавно также завершили перебазирование на белорусскую территорию.