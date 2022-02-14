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Молодому москвичу сломали нос и выбили зубы в центре столицы

Василий Плиткин

Происшествия
Молодому москвичу сломали нос и выбили зубы в центре столицы
Фото: twitter.com/lindajsinclair
Россия, Москва, улица Сретенка, 1 Карта всех событий

Неизвестный напал на мужчину в центре столицы и сломал ему нос. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, в воскресенье, 13 февраля, молодой человек обратился в полицию и сообщил, что его избил случайный прохожий.

Пострадавший пояснил, что примерно в 8 часов утра на него напал неизвестный и сломал ему нос и челюсть.

По данному факту проводится проверка.

Ранее, 11 февраля, двое пьяных мужчин избили полицейских во время задержания.

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