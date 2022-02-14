Молодому москвичу сломали нос и выбили зубы в центре столицы
Россия, Москва, улица Сретенка, 1 Карта всех событий
Неизвестный напал на мужчину в центре столицы и сломал ему нос. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По словам представителя ведомства, в воскресенье, 13 февраля, молодой человек обратился в полицию и сообщил, что его избил случайный прохожий.
Пострадавший пояснил, что примерно в 8 часов утра на него напал неизвестный и сломал ему нос и челюсть.
По данному факту проводится проверка.
Ранее, 11 февраля, двое пьяных мужчин избили полицейских во время задержания.