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Врач назвала главный витамин при простуде, который поможет выздороветь

Анна Михалюк

Общество
Врач назвала главный витамин при простуде, который поможет выздороветь
Второй после солнца по значимости источник витамина D — любая жирная морская рыба / Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, какой витамин необходимо употреблять во время простуды и коронавируса, чтобы поправиться как можно быстрее.

Она подчеркнула, что сейчас многие болеют «омикроном», однако он протекает у большинства довольно легко. Чтобы помочь себе, необходимо добавить к лечению прием витамина D.

— Этот витамин влияет на обмен кальция, на состояние костей, оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний, — отметила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Прежде чем начать принимать витамин D, нужно определить его начальный уровень. При этом, если пациент уже заболел, то нужно начать прием витамина вне зависимости от его содержания в организме.

— Принимайте его в дозе 5000 международный единиц до тех пор, пока вы окончательно не поправитесь. Это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими потерями, — отметила доктор.

Анна Кореневич дала ряд советов, следую которым можно быстрее справиться с простудой.

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