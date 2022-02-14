Росреестр: Более 4,5 тысячи земельных участков в столице с «временным» статусом переведут в архив

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Владельцам земельных участков с временным статусом необходимо зарегистрировать право собственности на такие объекты до 1 марта. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

— В настоящее время в Едином реестре недвижимости содержится информация о более чем восьми тысячах объектов с «временным» статусом на территории Москвы, в том числе 4,5 тысячи земельных участков и 3,5 тысячи объектов капитального строительства. Если до начала марта владельцы участков с «временным» статусом не зарегистрируют права собственности, тогда запись в реестре поменяется на категорию «архивный». А значит придется снова проходить процедуру оформления и ставить на кадастровый учет, — рассказал он.

После снятия таких участков с кадастрового учета их можно вновь поставить на него, однако это требует времени. Чтобы зарегистрировать право собственности на «временные» объекты, необходимо обратиться в центры госуслуг «Мои документы», подать заявление о государственной регистрации прав без одновременного государственного кадастрового учета (при наличии таких сведений в ЕГРН) и приложить правоустанавливающие документы. Сведения будут внесены в реестр в течение семи дней.

Объекты с «архивным» статусом нельзя продать, разделить на доли или получить в наследство, напомнили в Росреестре.

До этого Управление Росреестра по Москве на основании решения суда восстановило права собственности на недвижимость дочери актера Алексея Баталова Марии. Об этом сообщила пресс-служба организации.