Росреестр восстановил права на недвижимость дочери актера Баталова

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Управление Росреестра по Москве на основании решения суда восстановило права собственности на недвижимость дочери актера Алексея Баталова Марии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

— В настоящее время в соответствии с вынесенным решением суда государственная регистрация перехода права общей долевой собственности проведена — права собственности Марии Баталовой восстановлены, — уточнил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее сообщалось, что суд приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве с квартирой умершего актера Алексея Баталова. По данному делу в качестве обвиняемых проходят Михаил Цивин, Наталия Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий.

Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. А Бублий — в пособничестве. Ни один из проходящих по делу свою вину не признал. Бублий признал вину лишь частично.

Дело с квартирой Баталова

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года. В сентябре 2020 года дочь актера Баталова Мария обратилась в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Этих людей родственница покойного актера обвинила в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых. Позже дочь актера Баталова признали потерпевшей по делу о мошенничестве.