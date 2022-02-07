Обвиняемые в мошенничестве с квартирой актера Алексея Баталова не признали вину

Фото: «Москва слезам не верит», «Мосфильм», 1979 год

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве с квартирой умершего актера Алексея Баталова. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о передаче уголовного дело по подсудности и возвращении уголовного дела прокурору, — говорится в сообщении.

По данному делу в качестве обвиняемых проходят Михаил Цивин, Наталия Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий. В качестве потерпевшей стороны — вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария. Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. А Бублий — в пособничестве.

Отмечается, что ни один из проходящих по делу свою вину не признал. Бублий признал вину лишь частично.

Дело с квартирой Баталова

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года. В сентябре 2020 года вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обратились в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Этих людей родственники покойного актера обвинили в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых. Позже вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве.