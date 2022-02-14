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Трамваи задерживаются на Шаболовке из-за ДТП на путях. Видео

Василий Плиткин

Происшествия
Трамваи задерживаются на Шаболовке из-за ДТП на путях. Видео
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и спровоцировал задержку трамваев на улице Шаболовке. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 14 февраля.

По данным ведомства, водитель легковушки поехал по трамвайным путям, где запрещено движение автомобилей.

— В результате он столкнулся с другой машиной прямо на путях, из-за чего движение трамваев № 14, 26 и 47 было задержано, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Также в пресс-службе водителям напомнили об опасности выезда на трамвайные пути и установленных там камерах, фиксирующих нарушения ПДД.

— Сейчас движение восстановлено, — заключили в пресс-службе ведомства.

В воскресенье, 13 февраля, стало известно, что движение трамваев на Главной аллее восстановили после инцидента с застрявшим водителем.

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