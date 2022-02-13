Движение трамваев на Главной аллее восстановлено

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Движение трамваев на Главной аллее восстановили после инцидента с застрявшим водителем. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Восстановлено движение трамваев на Главной аллее, — говорится в сообщении дептранса.

На Главной аллее водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехал на трамвайные пути и застрял.

В результате случившегося трамваи № 11 и 12 временно задерживались. Маршруты транспорта были изменены.

Москвичам рекомендовалось пересесть на автобус № т22.

6 февраля в дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит другому водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушение правил дорожного движения.