Москвичам обещали потепление на этой неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные термометры на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник и среду ожидается переменная облачность, до двух градусов тепла днем, ночью — до минус пяти градусов. В четверг вероятны снег и дождь, термометры покажут до четырех градусов тепла днем, от нуля до минус двух ночью.

В пятницу ожидается ветреная, но теплая погода: температура даже ночью не упадет ниже одного градуса тепла. Суббота будет немного прохладнее: столбик термометра будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что теплая погода днем и отсутствие осадков ожидают жителей столицы в первой половине недели. Температура днем будет плюс один–три градуса, а во второй половине недели температурный фон и вовсе составит пять градусов тепла.

Характерная для начала апреля погода придет в столицу 18 февраля. Ожидается потепление до плюс пяти градусов. Об этом в воскресенье, 13 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.