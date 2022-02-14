Кардиолог объяснила, как защитить сердце от ковида

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Врач-кардиолог Анна Кореневич объяснила, что нужно предпринять, чтобы защитить сердечно-сосудистую систему от коронавируса.

Она рассказала, что заболевания сердца и сосудов еще до ковида занимали первое место в мире по смертности. Коронавирус является провокатором заболеваний: из-за вирусного воспаления проблемы обостряются, однако если сердце здорово, ковид никакого вреда не принесет.

— Сердце — это орган любви, и часто заболевание происходит из-за тотальной нелюбви к себе. Мы должны быть физически активными и чаще гулять на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки должны быть. Также нужно соблюдать инфодиету: вся та информация которая идет к нам, не нужна на самом деле. Поглощайте только позитивную и полезную. И еще: нужно учиться контролировать себя, а не других людей, — порекомендовала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также для поддержания организма нужны полноценные выходные, общение с близкими, правильное и вкусное питание. По мнению эксперта, главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний являются внутренние конфликты раздражительность, неудовлетворенность жизнью, бессонница, тревоги, а также внешние факторы: проблемы на работе, конфликты с окружающими.

Кардиолог назвала главный витамин при простуде и «омикроне», который помогает скорее выздороветь.