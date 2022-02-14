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Четырехлетний ребенок попал в больницу после избиения собственной матерью

Василий Плиткин

Происшествия
Четырехлетний ребенок попал в больницу после избиения собственной матерью
Фото: depositphotos

Мать жестоко избила своего малолетнего ребенка в Чехове. Подмосковная прокуратура проводит проверку по данному факту. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева в понедельник, 14 февраля.

По словам представителя ведомства, в воскресенье, 13 февраля, малыша доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами, нанесенными матерью.

— В ходе проводимой проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям уполномоченных органов и родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей, — резюмирует Григорьева.

По ее словам, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Похожий случай произошел 2 февраля: молодая мать убила своего девятимесячного сына в Свердловской области.

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