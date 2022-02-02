Молодая мать убила своего девятимесячного сына в Свердловской области

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В Свердловской области молодая девушка убила своего малолетнего сына. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ночь на 2 февраля девушка 2001 года рождения убила своего девятимесячного сына в доме, расположенном в одном из сел Каменского района.

В полицию обратилась бабушка погибшего малыша.

После убийства, как сообщили в ГУ МВД по области, девушка «причинила себе травмы». Ее доставили в больницу, где врачи оказывают ей медицинскую помощь.

Добавляется, что убившая своего ребенка мать не состоит в официальном браке. Ее сожитель ранее был трижды судим за кражи. В настоящее время он работает скотником.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Случаев, когда женщины проявляли жестокость по отношению к своим детям, за последний год довольно много. Как рассказала «ВМ» детский и семейный психолог и психотерапевт Наталья Наумова, агрессивное поведение женщин по отношению к детям часто связано с психологическими травмами, полученными родительницей в подростковом возрасте. Непроработанная проблема зачастую уже в осознанном возрасте может привести к трагическим случаям, когда мать устраивает расправу над собственным чадом.