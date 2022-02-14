Повышенное давление ожидается в Москве в начале недели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва в первой половине недели попадет в область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, осадков в этот период не ожидается. Погода будет с переменной облачностью, температура ночью — чуть ниже нуля.

— Не исключено, что до четверга включительно максимальная температура воздуха может достигать до плюс 2–4 градусов. Характер погоды начнет меняться в середине недели. В четверг мы будем находиться в теплом секторе атлантического циклона, атмосферное давление будет понижаться. Будет теплая погода, которая существенно изменит столичный пейзаж, а высота снежного покрова начнет убывать, — передают слова Поздняковой «Известия».

В пятницу ожидается ветреная, но теплая погода: температура даже ночью не опустится ниже плюс одного градуса. Суббота будет немного прохладнее: столбик термометра будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов.

Ранее сообщалось, что теплая погода днем и отсутствие осадков ожидают жителей столицы в первой половине недели. Температура днем будет плюс один–три градуса, а во второй половине недели температурный фон и вовсе составит пять градусов тепла.