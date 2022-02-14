Тургеневский дуб представит Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года — 2022»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года — 2022» представит Тургеневский дуб. Он растет на территории музея «Спасское-Лутовиново» в Орловской области.

На сайте rosdrevo.ru до 28 февраля можно проголосовать за российского представителя. Там же размещена пошаговая инструкция по голосованию.

— Старовозрастные деревья России — уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по справедливости гордимся ими, о них должен узнать весь мир! — рассказал председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

Конкурс «Европейское дерево года» проходит с 2011 года во всех странах Европы. Деревья оценивают не только за красоту или возраст, большое внимание уделено исторической ценности растения, его связи с людьми.

Сам дуб вырван с корнем во время урагана 30 ноября 2021 года. Его посадил сам писатель Иван Тургенев в усадьбе Спасское-Лутовиново. Погибшее дерево было внесено в реестр старовозрастных деревьев. Дуб был признан в 2021 году главным деревом страны.