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Собянин открыл после реконструкции здание поликлиники № 191 в Гольянове

Георгий Соланович

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Собянин открыл после реконструкции здание поликлиники № 191 в Гольянове
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл филиал поликлиники № 191 на Амурской улице после завершения реконструкции.

— В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено. Обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. По окончании реконструкции в поликлинике было установлено 1,2 тысячи единиц современного медицинского оборудования, — уточнил Сергей Собянин.

За сутки учреждение посещают 558 пациентов. В поликлинике работают 77 человек, в том числе 22 врача.

По словам мэра города, программа реконструкции поликлиник благоприятно влияет на развитие медицины в городе. Проект нужен как для удобства врачей, так и для посетителей. Глава столицы заявил, что в 2022 году планируется реконструкция 100 поликлиник.

В заключение Сергей Собянин поблагодарил всех медицинских сотрудников за работу в условиях пандемии.

— Огромное спасибо всем работникам поликлиник, вы во время этой «волны» (коронавируса — прим. «ВМ»), которую мы переживали. Считаю, что вы справились, и сегодня, когда уже идет спад (заболеваемости — прим. «ВМ»), смело можно сказать, что московские поликлиники выдержали этот удар и оказали необходимую медицинскую помощь всем, кто обращался к вам, — передает его слова РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин рассказал о главных дорожных проектах 2022 года в Москве.

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