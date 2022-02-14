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Рафик Загрутдинов: Поликлинику в Свиблове введут в эксплуатацию в 2022 году

Георгий Соланович

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Рафик Загрутдинов: Поликлинику в Свиблове введут в эксплуатацию в 2022 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Детско-взрослую поликлинику в столичном районе Свиблово планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершено витражное остекление здания детско-взрослой поликлиники в районе Свиблово по адресу улица Уржумская, владение 4/1. Завершены последние витражи на лестничных маршах, в настоящее время продолжается монтаж фасадов. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — уточнил он.

По словам Загрутдинова, медицинское учреждения будет оказывать первичную доврачебную, врачебную и специализированную санитарную помощь. Основными особенностями поликлиники будет наличие «второго света» и импортного медицинского оборудования.

На цокольном этаже здания разместят гардеробные, медицинский архив и технические помещения. На первом обустроят зоны приема анализов, выдачи справок и направлений и кабинет дежурного врача. На третьем этаже расположат терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы и картохранилище, на четвертом и пятых этажах — зоны врачей специалистов, лучевой и функциональной диагностики, реабилитации, профилактики, а также клинико-диагностическую лабораторию и зону администрации.

Ранее сообщалось, что специалисты центра онкологической помощи Боткинской больницы в Москве провели более 52 тысяч приемов, выполнили свыше 26 тысяч лабораторных и около 17 тысяч диагностических исследований.

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