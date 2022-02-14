Эндокринолог назвала три главные ошибки при похудении

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова объяснила, какие главные ошибки совершают пациенты при похудении.

Она рассказала, что первой и самой главной ошибкой являются частые перекусы.

— Старые стандарты лечения, которые используются уже много лет, говорят о том, чтобы было частое и дробное питание. Современные исследования говорят о том, что на каждый прием пищи идет выброс инсулина, анаболического гормона, который отвечает за набор веса. В большом количестве инсулин дает набор веса. Максимальный инсулиновый отклик идет на углеводные продукты: фрукты, кисломолочные продукты, ягоды и другое. В результате инсулинорезистентность растет, и с течением времени мы получаем набор веса, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Пяти- и шестиразовое питание в таком случае надо заменить на трехразовое.

Вторая ошибка — это неучтенные продукты. Пациенты зачастую считают только основные приемы пищи, при этом перекусы, чай и кофе с молоком или сливками в учет не идут. При похудении необходимо считать все продукты и напитки, которые пациент употребляет.

Третья ошибка — плотный ужин. Утром и в обед пациент питается «чисто», но к вечеру сила воли падает, и человек срывается.

— Ужин максимально влияет на вес и на гормональный состав. Гормон роста, который вырабатывается ночью, помогает держать фигуру в норме, а для его выработки вечером необходим быть высокий уровень белка с минимальным уровнем углеводов, — сказала диетолог.

Эндокринолог назвала анализы, которые необходимо сдавать женщинам в возрасте старше 40 лет.