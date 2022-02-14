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Движение ограничат на нескольких участках Кожевнической улицы с 21 февраля

Полина Долганова

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Движение ограничат на нескольких участках Кожевнической улицы с 21 февраля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Россия, Москва, Кожевническая улица Карта всех событий

На нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение в период с 21 февраля по 3 мая. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Уточняется, что рабочим придется занять одну из полос движения.

Так, транспорт не сможет проезжать от дома 17/14, строения 2 дома дома 21, строения 1 по Кожевнической улице. Ограничения там будут действовать с 21 февраля по 25 мая.

Также движение транспорта будет ограничено в районе дома 21, строения 1 по вышеупомянутой улице с 1 по 11 марта.

Участок улицы в районе дома 17, строения 1 также будет недоступен 12 марта с 01:30 до 05:30.

В период с 27 марта по 7 апреля одна полоса будет частично недоступна в районе дома 17, строения 1 по Кожевнической улице.

Накануне стало известно, что движение транспорта на дублере Ленинского проспекта в районе дома 67 ограничат с 15 февраля из-за строительства метрополитена. Информация об этом появилась в Telegram-канале Дептранс. Оперативно. Водителям рекомендуется планировать свои поездки заранее, учитывая изменения в схеме движения.

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